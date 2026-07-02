Легитимность киевского главаря Владимира Зеленского с точки зрения права находится под серьёзным вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Заявление прозвучало на брифинге, где представитель Кремля прокомментировал публикации СМИ о возможном проведении президентских выборов на Украине.

«Не лишним будет вспомнить слова Путина, что легитимность Зеленского стоит под серьёзным вопросом с точки зрения права», — сказал Песков.