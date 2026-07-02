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2 июля, 09:21

Песков поставил под вопрос легитимность Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Легитимность киевского главаря Владимира Зеленского с точки зрения права находится под серьёзным вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Заявление прозвучало на брифинге, где представитель Кремля прокомментировал публикации СМИ о возможном проведении президентских выборов на Украине.

«Не лишним будет вспомнить слова Путина, что легитимность Зеленского стоит под серьёзным вопросом с точки зрения права», — сказал Песков.

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«Чёрная метка»: Зеленскому предрекли тяжёлое поражение на возможных выборах на Украине

Ранее Life.ru писал, что депутат Госдумы полагает, что Владимир Зеленский может стремиться провести выборы в ближайшее время, используя ослабление своих политических соперников. Он считает, что главной задачей президента Украины является восстановление легитимности после длительного нахождения у власти. Кроме того, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил Владимиру Зеленскому о своём намерении участвовать в президентских выборах.

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Анастасия Никонорова
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