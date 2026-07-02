Выборы на Украине могут снова не состояться, поскольку Владимиру Зеленскому уже дали понять, что его политические позиции ослабли, уверен высказал политолог и публицист Роман Газенко. По его словам, показательным сигналом стало решение лишить политика польской государственной награды. Эксперт расценил это как своеобразную «чёрную метку».

«Зеленскому выписана «чёрная метка», и она вручена некоторым посланником. Никогда в пиратском сообществе напрямую её не вручают», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

Даже в случае проведения выборов Зеленский рискует потерпеть тяжёлое поражение. По оценке специалиста, поддержка главы киевского режима уже не выглядит достаточной для уверенной победы. Главным конкурентом Зеленского он считает бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.