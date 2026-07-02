«Невозможно привыкнуть»: Актёра Литовченко шокировала гибель Макса из «Бригады»
Актёр Литовченко вспомнил о «дурашливых» встречах с Максом из «Бригады»
Обложка © Кадр из фильма «Бригада» режиссер Алексей Сидоров, сценарист Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk
Актёр Максим Литовченко трогательно вспомнил последние встречи со звездой «Бумера» и «Бригады» Александром Высоковским, который трагически погиб во время рыбалки в Подмосковье. Артист рассказал в соцсети, что не может поверить в случившееся. По его словам, актёр «Бригады» был весёлым, жизнерадостным и никогда не сдавался обстоятельствам.
«Саня Высоковский погиб! Невозможно привыкнуть! Уже далеко не первый, но вырывается глупое: «Как?!» Хотя уже неважно, как… Саня… жизнь нас развела. Мы не виделись давно. Наши совместные фотографии лежат в глубине жёстких дисков. Эти фото дико весёлые, дурашливые, нелепые и такие жизнерадостные», — написал Литовченко.
Как уже писал Life.ru, актёр отправился рыбачить на Оку в Подмосковье с 17-летним сыном и утонул в реке во время поисков места для хорошего клёва. Правоохранители считают, что трагическая гибель 62-летнего Александра Высоковского, который прославился ролями в «Бригаде» и «Бумере», никак не связана с криминалом.
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