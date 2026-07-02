«Невозможно привыкнуть»: Актёра Литовченко шокировала гибель Макса из «‎Бригады»

Актёр Максим Литовченко трогательно вспомнил последние встречи со звездой «Бумера» и «Бригады» Александром Высоковским, который трагически погиб во время рыбалки в Подмосковье. Артист рассказал в соцсети, что не может поверить в случившееся. По его словам, актёр «‎Бригады» был весёлым, жизнерадостным и никогда не сдавался обстоятельствам.

«Саня Высоковский погиб! Невозможно привыкнуть! Уже далеко не первый, но вырывается глупое: «Как?!» Хотя уже неважно, как… Саня… жизнь нас развела. Мы не виделись давно. Наши совместные фотографии лежат в глубине жёстких дисков. Эти фото дико весёлые, дурашливые, нелепые и такие жизнерадостные», — написал Литовченко.