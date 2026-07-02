«Помогаем друг другу»: Братья Сафроновы раскрыли свой источник силы и волшебства

Иллюзионисты Илья, Сергей и Андрей Сафроновы считают семью главным источником силы и опорой в профессии волшебника. Братья рассказали, что их творческий союз держится не только на общем деле, но и на умении поддерживать друг друга.

«Все, чего мы добились, — благодаря тому, что мы помогаем друг другу», — отметил в интервью 360.ru Сергей Сафронов.

Этот принцип им с детства привил отец. Он занимался хоккеем и учил сыновей действовать как команда: держаться вместе, помогать друг другу и идти к результату не в одиночку. Артист отметил, что братья дали ему возможность заниматься творчеством, а жена и дети помогли стать зрелым человеком, отцом и настоящим мужчиной.

Ранее Сергей Сафронов рассказал, что несмотря на доступность разгадок трюков в интернете, главной задачей современного иллюзиониста остаётся создание уникальных номеров. Он полагает, что раскрытие секретов в Сети не вредит жанру.