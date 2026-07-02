Эстония объявила в розыск сообщника сына взорванного в Монако олигарха Ермолаева

Сообщник сына украинского олигарха Вадима Ермолаева, пострадавшего при теракте в Монако, объявлен в розыск в Эстонии. Об этом свидетельствуют данные базы эстонской полиции, пишет РИА «Новости».

Антон Лаевский, который, по данным агентства, является подельником Артура Ермолаева, находится в розыске с ноября 2025 года. Он владеет компанией Classpoint, сотрудничавшей с фирмами сына олигарха. Сам Артур Ермолаев ранее был приговорён в Эстонии к пяти годам условно за организацию мошеннических колл-центров в Днепропетровске, которые обманывали граждан России и стран ЕС.

Сам Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, был бенефициаром офисных помещений, где располагались эти мошеннические центры.

Вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако прогремел взрыв — неизвестный оставил рюкзак с бомбой и скрылся. В результате пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина и их сын. Женщина получила тяжёлую травму — ей оторвало ноги. Le Figaro сообщает, что следствие подозревает СБУ. Ермолаева связывают с днепропетровскими колл-центрами, занимавшимися мошенничеством.