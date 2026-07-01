В Монако задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева

Правоохранители Монако задержали иностранного гражданина, проверяя его возможную причастность к взрыву, в котором пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Об этом сообщил телеканал Monaco Info.

В прокуратуре пояснили, что мужчина был помещён под стражу для проведения определённых проверок. Однако после необходимых следственных действий его отпустили на свободу.

Никаких официальных обвинений задержанному на данный момент предъявлено не было. Расследование инцидента продолжается, детали проводимых проверок не разглашаются.