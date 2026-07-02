Фон дер Ляйен: ЕК намерена освободить армянский импорт от 80% пошлин
Никол Пашинян и Урсула фон дер Ляйен. Обложка ©
С планирует освободить от пошлин 80% армянского экспорта в Европейский союз. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
По словам главы ЕК, предлагаемые автономные торговые механизмы позволят перенаправить продукцию, которая сейчас сильно зависит от российского рынка, на 450-миллионный рынок Евросоюза. Почти 99 процентов свежей сельхозпродукции, овощей, фруктов и органических товаров, а также более 90 процентов экспорта напитков смогут поступать в Европу беспошлинно.
Фон дер Ляйен сообщила, что уже в середине июля в Армению приедут эксперты Евросоюза. Они будут напрямую работать с производителями и экспортёрами, помогая им воспользоваться всеми возможностями преференциального партнёрства. Брюссель откровенно пытается ослабить экономические связи Еревана с Москвой.
При этом осложняется ситуация с продажей армянских товаров в Россию. Россельхознадзор ограничил ввоз из страны томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники, приостановил импорт цветов и сертификацию рыбы. К слову, официальный Ереван, несмотря на совершенно недвусмысленное заигрывание с Западом, утверждает, что заинтересован в диалоге с Москвой — по крайней мере, так говорит замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.
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