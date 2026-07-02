С планирует освободить от пошлин 80% армянского экспорта в Европейский союз. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам главы ЕК, предлагаемые автономные торговые механизмы позволят перенаправить продукцию, которая сейчас сильно зависит от российского рынка, на 450-миллионный рынок Евросоюза. Почти 99 процентов свежей сельхозпродукции, овощей, фруктов и органических товаров, а также более 90 процентов экспорта напитков смогут поступать в Европу беспошлинно.

Фон дер Ляйен сообщила, что уже в середине июля в Армению приедут эксперты Евросоюза. Они будут напрямую работать с производителями и экспортёрами, помогая им воспользоваться всеми возможностями преференциального партнёрства. Брюссель откровенно пытается ослабить экономические связи Еревана с Москвой.