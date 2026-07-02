США задействовали нефтяной резерв впервые за 23 года, заявил американист

Стратегический резерв не является для США решающим ресурсом, несмотря на сообщения о технических проблемах с частью запасов, уверен американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, сам резерв начали создавать после нефтяного кризиса 1973 года.

Тогда арабские страны ограничили добычу и экспорт для союзников Израиля. Однако сейчас недоступность четверти запасов не станет для Вашингтона критической проблемой. США задействовали нефтяной резерв впервые за 23 года.

«США — один из мировых лидеров по производству нефти. Но потребление там выше, чем добыча. Она значительно зависит от импорта чёрного золота, прежде всего из стран Западного полушария», — подчеркнул политолог в беседе с «Ридусом».

Напомним, четвёртая часть всех запасов Стратегического нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землёй. Извлечь топливо невозможно из-за поломок оборудования и деформации хранилищ.