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2 июля, 14:45

«Деньги, а не собака»: Петербуржец раскрыл истинную цель экс-жены, выселившей его корги

Хозяин корги из Петербурга счёл причиной судебного спора меркантильность бывшей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Петербуржец, который уже четыре года судится с бывшей женой из-за раздела имущества, рассказал, почему их корги пришлось выселить из спорной квартиры. Конфликт вокруг питомца возник на фоне судебных разбирательств: женщина заявила об аллергии и добилась, чтобы собаку убрали из жилья.

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«Цель была не выселить собаку, а через собаку получить деньги — моральный вред. Когда в моральном вреде отказали, тогда решили добиться выселения собаки», — отметил собеседник 78.ru.

Сейчас пёс по кличке Мартин живёт у матери мужчины. Сам он остаётся в квартире, за которую продолжает платить ипотеку. Мужчина объяснил, что вариант жить у матери ему не подходит, поэтому единственным временным решением стало переселение собаки.

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Напомним, в Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск бывшей супруги владельца корги об удалении питомца из квартиры. Женщина заявила, что у неё аллергия на собачью шерсть, хотя сама там не проживает.

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Борис Эльфанд
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