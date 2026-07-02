«Деньги, а не собака»: Петербуржец раскрыл истинную цель экс-жены, выселившей его корги

Петербуржец, который уже четыре года судится с бывшей женой из-за раздела имущества, рассказал, почему их корги пришлось выселить из спорной квартиры. Конфликт вокруг питомца возник на фоне судебных разбирательств: женщина заявила об аллергии и добилась, чтобы собаку убрали из жилья.

«Цель была не выселить собаку, а через собаку получить деньги — моральный вред. Когда в моральном вреде отказали, тогда решили добиться выселения собаки», — отметил собеседник 78.ru.

Сейчас пёс по кличке Мартин живёт у матери мужчины. Сам он остаётся в квартире, за которую продолжает платить ипотеку. Мужчина объяснил, что вариант жить у матери ему не подходит, поэтому единственным временным решением стало переселение собаки.

Напомним, в Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск бывшей супруги владельца корги об удалении питомца из квартиры. Женщина заявила, что у неё аллергия на собачью шерсть, хотя сама там не проживает.