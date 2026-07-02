В приграничье Гомельской области усилят безопасность после атаки на автобус

В приграничных районах Гомельской области усилены меры безопасности, заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков. Все подразделения милиции, включая спецназ, переведены на усиленный вариант несения службы. По словам главы МВД, такой режим будет действовать не только в местах проведения массовых мероприятий, но и по всей стране.

«Особенно усилена безопасность в приграничье Гомельской области. Туда переброшены дополнительные наряды, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан. Поэтому всем ещё раз хочу сказать: волноваться не надо» — заявил Кубраков.

Напомним, что 2 июля ВСУ атаковали автобус из Минска по пути в Анапу — на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на российско-белорусской границе. На данный момент известно о трёх раненых. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Позже был нанесён повторный удар. Следственный комитет возбудил дело о теракте.