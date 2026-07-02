«‎С этим строго»: В Минске обещали Киеву возмездие за атаку на автобус с туристами

Все причастные к атаке на автобус Минск — Анапа на границе с Белоруссией в Брянской области понесут наказание. Об этом заявил заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания (парламента) республики Олег Гайдукевич.

«Ни один причастный к этому [удару по автобусу] не останется не привлечённым к ответственности. С этим строго и в России, и Белоруссии. Все понесут ответственность за это — по-другому быть не может — в рамках соответствующего уголовного дела», — сказал парламентарий в Телеграм-канале.