«С этим строго»: В Минске обещали Киеву возмездие за атаку на автобус с туристами
Гайдукевич: Виновные в ударе по автобусу Минск — Анапа не уйдут от наказания
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Все причастные к атаке на автобус Минск — Анапа на границе с Белоруссией в Брянской области понесут наказание. Об этом заявил заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания (парламента) республики Олег Гайдукевич.
«Ни один причастный к этому [удару по автобусу] не останется не привлечённым к ответственности. С этим строго и в России, и Белоруссии. Все понесут ответственность за это — по-другому быть не может — в рамках соответствующего уголовного дела», — сказал парламентарий в Телеграм-канале.
Напомним, что 2 июля ВСУ атаковали автобус из Минска по пути в Анапу — на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на российско-белорусской границе. На данный момент известно о трёх раненых. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Позже стало известно о повторном ударе. СК возбудил дело о теракте.
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