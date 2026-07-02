Белорусский депутат Гайдукевич счёл терактом атаку ВСУ на автобус Минск — Анапа

Удар беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу на границе с Белоруссией в Брянской области — очередной акт терроризма в отношении мирных граждан. Об этом заявил заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.