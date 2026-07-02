Белорусский депутат Гайдукевич счёл терактом атаку ВСУ на автобус Минск — Анапа
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Удар беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу на границе с Белоруссией в Брянской области — очередной акт терроризма в отношении мирных граждан. Об этом заявил заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.
«Очередной акт экстремизма, терроризма в отношении мирных граждан. Брянская область, автобус Минск — Анапа, люди ехали отдыхать, удар дрона. Пострадали белорусские граждане, мирные жители ехали отдыхать», — написал парламентарий в Телеграм-канале.
Днём 2 июля ВСУ атаковали автобус, следовавший по маршруту Минск — Анапа, в районе российско-белорусской границы под Брянском. Пострадавшим — двум водителям из Белоруссии — оказана медицинская помощь. Позднее стало известно о повторном ударе. Это уже второй подобный случай за последние две недели: ранее украинская армия нанесла удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии, в результате чего погибла сопровождающая.
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