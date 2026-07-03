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3 июля, 01:33

Суд может смягчить приговор забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / angelanikolau

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / angelanikolau

Помолвка российских руферов Ангелины Николау и Ивана Кузнецова на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг может быть принята судом во внимание при вынесении приговора. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал американский адвокат Аркадий Бух.

По его словам, подобные обстоятельства формально не относятся к смягчающим, однако судья вправе учесть их при принятии решения. Вместе с тем Бух отметил, что резонанс дела может, напротив, привести к более строгому подходу.

Адвокат пояснил, что суд может обратить внимание на последствия инцидента, в том числе на масштабную работу экстренных служб и расходы, связанные с проведением операции.

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Напомним, Ангелина Николау и Иван Кузнецов, известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, поднялись на шпиль небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг, где Кузнецов сделал своей спутнице предложение. Позже обоих задержали. На судебном заседании россияне не признали вину. После рассмотрения дела их освободили без внесения денежного залога. Им может грозить наказание в виде более чем 10 лет лишения свободы.

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Артём Гапоненко
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