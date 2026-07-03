Суд может смягчить приговор забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам

Помолвка российских руферов Ангелины Николау и Ивана Кузнецова на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг может быть принята судом во внимание при вынесении приговора. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал американский адвокат Аркадий Бух.

По его словам, подобные обстоятельства формально не относятся к смягчающим, однако судья вправе учесть их при принятии решения. Вместе с тем Бух отметил, что резонанс дела может, напротив, привести к более строгому подходу.

Адвокат пояснил, что суд может обратить внимание на последствия инцидента, в том числе на масштабную работу экстренных служб и расходы, связанные с проведением операции.