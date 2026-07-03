Суд может смягчить приговор забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам
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Помолвка российских руферов Ангелины Николау и Ивана Кузнецова на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг может быть принята судом во внимание при вынесении приговора. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал американский адвокат Аркадий Бух.
По его словам, подобные обстоятельства формально не относятся к смягчающим, однако судья вправе учесть их при принятии решения. Вместе с тем Бух отметил, что резонанс дела может, напротив, привести к более строгому подходу.
Адвокат пояснил, что суд может обратить внимание на последствия инцидента, в том числе на масштабную работу экстренных служб и расходы, связанные с проведением операции.
Напомним, Ангелина Николау и Иван Кузнецов, известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, поднялись на шпиль небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг, где Кузнецов сделал своей спутнице предложение. Позже обоих задержали. На судебном заседании россияне не признали вину. После рассмотрения дела их освободили без внесения денежного залога. Им может грозить наказание в виде более чем 10 лет лишения свободы.
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