Подполье заявило о причастности к ликвидации полковника ВСУ Кононникова
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 154 ОМБр
Представители пророссийского подполья заявили о причастности к устранению командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кононникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в подпольных структурах.
По утверждению собеседника агентства, операция по ликвидации полковника проводилась не без участия подполья. При этом раскрывать детали произошедшего он отказался.
Источник подчеркнул, что участники подпольного движения сыграли «не последнюю роль» в устранении украинского офицера.
В подполье также заявили, что для властей Украины информация об обстоятельствах произошедшего может стать неожиданностью.
Как утверждается, Кононников командовал 154-й отдельной механизированной бригадой ВСУ и принимал участие в боевых действиях, связанных с вторжением украинских подразделений в Курскую область.
Напомним, командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Владимира Кононникова нашли мёртвым 28 июня; официально признаков насильственной смерти не выявлено, но полиция сообщила об огнестрельном ранении. По данным экспертов, Кононников был причастен к попытке вооружённого мятежа против Зеленского, а его бригаду связывают с репрессиями в Курской области.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.