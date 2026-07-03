Представители пророссийского подполья заявили о причастности к устранению командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кононникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в подпольных структурах.

По утверждению собеседника агентства, операция по ликвидации полковника проводилась не без участия подполья. При этом раскрывать детали произошедшего он отказался.

Источник подчеркнул, что участники подпольного движения сыграли «не последнюю роль» в устранении украинского офицера.

В подполье также заявили, что для властей Украины информация об обстоятельствах произошедшего может стать неожиданностью.

Как утверждается, Кононников командовал 154-й отдельной механизированной бригадой ВСУ и принимал участие в боевых действиях, связанных с вторжением украинских подразделений в Курскую область.