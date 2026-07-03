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3 июля, 08:03

Повторение классики ЧМ-2018 и грозный соперник для Бразилии: Известны шесть пар 1/8 чемпионата мира

Определились шесть пар 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

Обложка © ТАСС / Stephanie Scarbrough / АР

Обложка © ТАСС / Stephanie Scarbrough / АР

Стали известны шесть пар команд, которые встретятся в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. К утру 3 июля список претендентов на выход в четвертьфинал пополнили ещё три сборные.

Сначала испанцы разобрались с Австрией, завершив встречу со счётом 3:0. Португальские футболисты оказались сильнее Хорватии. Этот матч закончился с результатом 2:1. Швейцария в свою очередь нанесла поражение Алжиру — 2:0.

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Теперь известны 13 из 16 участников второго раунда. Среди уже сформированных пар особенно выделяется одна. Португалия встретится с Испанией, повторив знаменитое противостояние на ЧМ-2018 в России — тот матч закончился 3:3.

В других матчах на этой стадии Парагвай поборется с Францией. Канада выйдет на поле против Марокко, а США попытаются одолеть Бельгию.

Бразильской команде предстоит игра с Норвегией Эрлинга Холанда. Мексика же сразится за выход в следующий круг с Англией.

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Оставшиеся пары определятся позже. Соперник Швейцарии станет известен по итогам игры Колумбия — Гана. Также между собой сыграют победители встреч Австралия — Египет и Аргентина — Кабо-Верде.

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Никита Никонов
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