Повторение классики ЧМ-2018 и грозный соперник для Бразилии: Известны шесть пар 1/8 чемпионата мира

Стали известны шесть пар команд, которые встретятся в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. К утру 3 июля список претендентов на выход в четвертьфинал пополнили ещё три сборные.

Сначала испанцы разобрались с Австрией, завершив встречу со счётом 3:0. Португальские футболисты оказались сильнее Хорватии. Этот матч закончился с результатом 2:1. Швейцария в свою очередь нанесла поражение Алжиру — 2:0.

Теперь известны 13 из 16 участников второго раунда. Среди уже сформированных пар особенно выделяется одна. Португалия встретится с Испанией, повторив знаменитое противостояние на ЧМ-2018 в России — тот матч закончился 3:3.

В других матчах на этой стадии Парагвай поборется с Францией. Канада выйдет на поле против Марокко, а США попытаются одолеть Бельгию.

Бразильской команде предстоит игра с Норвегией Эрлинга Холанда. Мексика же сразится за выход в следующий круг с Англией.

Оставшиеся пары определятся позже. Соперник Швейцарии станет известен по итогам игры Колумбия — Гана. Также между собой сыграют победители встреч Австралия — Египет и Аргентина — Кабо-Верде.