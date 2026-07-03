Россия за год передала Украине более 20 тысяч тел погибших военных — официальные данные
Россия передала Украине 20 354 тела бойцов ВСУ за прошедший год
Обложка © ТАСС / Дмитрий Радченко
Россия за последние двенадцать месяцев передала украинской стороне 20 354 тела погибших военнослужащих. В ответ Киев вернул РФ 627 останков российских воинов. Статистику озвучил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ, курирующий вопросы преступлений киевского режима.
Дипломат подчеркнул, что эти цифры наглядно демонстрируют соотношение потерь непосредственно на поле боя. По его словам, обсуждать подобные данные «нет желания ни в Киеве, ни в Брюсселе».
Процедура возвращения тел стала возможной после возобновления соответствующих обменов между сторонами. Представитель внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что официальные лица европейских столиц и Украины предпочитают игнорировать этот масштаб.
Россия и Украина продолжают проводить регулярные обмены пленными, что является важным шагом в процессе урегулирования конфликта. В частности, 11 апреля 2026 года состоялся обмен по формуле «175 на 175», в рамках которого Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 175 российских военнослужащих.Взамен были переданы 175 военнопленных ВСУ. Кроме того, среди возвращенных оказались семеро незаконно удерживавшихся граждан Российской Федерации — жителей Курской области. По информации уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, с Украины удалось вернуть более 160 жителей Курской области, которых взяли в заложники во время вторжения ВСУ в приграничье.
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