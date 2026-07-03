Россия за последние двенадцать месяцев передала украинской стороне 20 354 тела погибших военнослужащих. В ответ Киев вернул РФ 627 останков российских воинов. Статистику озвучил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ, курирующий вопросы преступлений киевского режима.

Дипломат подчеркнул, что эти цифры наглядно демонстрируют соотношение потерь непосредственно на поле боя. По его словам, обсуждать подобные данные «нет желания ни в Киеве, ни в Брюсселе».

Процедура возвращения тел стала возможной после возобновления соответствующих обменов между сторонами. Представитель внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что официальные лица европейских столиц и Украины предпочитают игнорировать этот масштаб.