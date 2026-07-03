Мэра Уфы Мавлиева выпустили из-под домашнего ареста
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В Башкирии суд принял решение освободить из-под домашнего ареста мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который проходит по уголовному делу о махинациях с земельными участками. Об этом рассказал Mash Batash его адвокат.
Теперь чиновнику изменили меру пресечения на запрет определённых действий. Он может свободно выходить из дома, но всегда возвращаться к ночи.
Напомним, в апреле мэра Уфы Ратмира Мавлиева заподозрили в причастности к незаконной передаче земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратов на территории одного из санаториев города, расценив это как взятку. Мавлиева сначала поместили в следственный изолятор, однако позже вышестоящая судебная инстанция Башкирии смягчила меру пресечения, переведя чиновника под домашний арест до 28 июня. Сам градоначальник вину не признал. Он утверждает, что его оговорила группа компаний «Прайм», которая, по его словам, попросту украла земли на 21 миллиард рублей.
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