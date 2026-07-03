Мэра Уфы Мавлиева выпустили из-под домашнего ареста

В Башкирии суд принял решение освободить из-под домашнего ареста мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который проходит по уголовному делу о махинациях с земельными участками. Об этом рассказал Mash Batash его адвокат.

Теперь чиновнику изменили меру пресечения на запрет определённых действий. Он может свободно выходить из дома, но всегда возвращаться к ночи.