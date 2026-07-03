В южной части Сибири тайга не переживет потепление, выяснили учёные
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Учёные провели комплексное исследование, посвящённое тому, как изменение климата влияет на лесные экосистемы Сибири и какие трансформации могут произойти в ближайшие десятилетия. Работа опубликована в научном журнале MDPI.
В центре внимания оказались процессы, которые уже сейчас фиксируются в сибирской тайге: рост средних температур, изменение режима осадков, увеличение числа засух и учащение лесных пожаров. Авторы исследования отмечают, что все эти факторы действуют одновременно и усиливают друг друга, создавая дополнительную нагрузку на лесные экосистемы.
Отдельно рассматривается вопрос так называемого «климатического стресса» для деревьев. При повышении температуры увеличивается испарение влаги из почвы и листового покрова, из-за чего растения начинают испытывать хронический дефицит воды. Это напрямую влияет на их рост, устойчивость к болезням и способность к восстановлению после пожаров и других природных воздействий.
Учёные подчёркивают, что наиболее уязвимыми оказываются южные границы тайги. Именно там леса находятся в зоне перехода к более сухим природным зонам, поэтому даже небольшие климатические изменения могут привести к заметным сдвигам экосистем. В таких условиях хвойные леса постепенно теряют устойчивость, а на их месте могут появляться редколесья и более открытые ландшафты.
В исследовании описывается возможный механизм этих изменений. Сначала ухудшается состояние лесов: деревья растут медленнее, часть насаждений погибает после пожаров, а молодые побеги не успевают восстановиться. Затем происходит постепенное сокращение плотности лесного покрова. В долгосрочной перспективе это может привести к смещению границ лесных зон на север и в более благоприятные по влажности территории.
Особое внимание уделяется роли пожаров и вредителей. Учёные отмечают, что в условиях жары и засухи пожары становятся более частыми и интенсивными, а насекомые-вредители быстрее распространяются и наносят больший ущерб лесам. Это создаёт дополнительный цикл деградации экосистем, когда лесу становится всё сложнее восстанавливаться.
Также исследователи обращают внимание на различия внутри самого региона. Сибирь не является однородной территорией: западносибирские болота, якутская зона вечной мерзлоты, горные районы Алтая и лиственничные леса центральной части реагируют на климатические изменения по-разному. В одних районах процессы идут медленнее, в других — заметно быстрее.
В целом авторы подчёркивают, что речь не идёт о полном исчезновении сибирской тайги. Однако её структура может заметно измениться: одни виды деревьев будут сокращать ареал, другие — расширять. Это приведёт к постепенной перестройке всей экосистемы и изменению привычного облика лесов.
По оценке учёных, если текущие климатические тенденции сохранятся, трансформация лесов Сибири будет постепенной, но долгосрочной. В некоторых районах на восстановление экосистем после таких изменений могут потребоваться десятилетия и даже столетия.
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