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3 июля, 10:22

16-летнюю помощницу автоподставщиков из Москвы отправили под домашний арест

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Московский суд отправил под домашний арест 16-летнюю девушку, обвиняемую в вымогательстве. По данным прокуратуры, она не признала свою вину.

Расследование инцидента, произошедшего 28 июня на улице Маросейка, продолжается. Тогда девушка вместе с двумя сообщниками инсценировала ДТП с водителем автомобиля «Лисян», требуя у него 10 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Полиция оперативно вмешалась в ситуацию.

До этого Басманный районный суд Москвы арестовал двух фигурантов уголовного дела об оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника ДПС в центре столицы. Оба обвиняемых — 18 и 19 лет — заключены под стражу до 29 августа.

Россиянин приковал себя к чужой иномарке и поплатился — его протащили по дороге
Россиянин приковал себя к чужой иномарке и поплатился — его протащили по дороге

Напомним, что в Москве группа лиц, занимающихся мошенничеством на дорогах, совершила нападение на сотрудника полиции. Инцидент произошёл после того, как инспектор прибыл на место инсценированного ДТП в районе Китай-города.

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Наталья Демьянова
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