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Регион
3 июля, 10:43

Экс-главу Росавиации Нерадько задержали в его элитном загородном особняке

Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко

Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко

Экс-главу Росавиации Александра Нерадько задержали в его загородном доме в Одинцовском районе Московской области, сообщает SHOT.

По данным источника, задержание произошло по месту жительства. На участке расположены два коттеджа и гараж. Утверждается, что недвижимость была приобретена в 2020 году, а стоимость участка с постройками может достигать около 500 млн рублей.

Также сообщается, что в собственности Нерадько и его супруги находятся несколько объектов недвижимости: два крупных земельных участка площадью около 2200 и 2300 квадратных метров, дачи, квартира площадью около 250 квадратных метров, а также хозяйственные постройки. Общая стоимость имущества, по оценкам, может приближаться к 1 млрд рублей.

По информации источника, на данный момент Нерадько арестован и помещён в следственный изолятор на два месяца.

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Александра Нерадько задержали по подозрению в мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Также в Москве задержан Константин Махов — бывший заместитель руководителя Росавиации. Он проходит по тому же уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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Николь Вербер
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