Суд арестовал бывшего главу Росавиации Нерадько по делу о мошенничестве
Александр Нерадько. Обложка © Кирилл Кухмарь/ТАСС
Хорошёвский районный суд Москвы вынес решение об аресте бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве. Заседание состоялось сегодня утром.
Напомним, ранее стало известно о задержании экс-чиновника. Предварительно, ему грозит до десяти лет лишения свободы по статье «мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Также задержаны два бывших заместителя Нерадько — Константин Махов и Сергей Тимошенко, в прошлом также занимавший пост вице-губернатора Брянской области.
65-летний Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года и покинул пост в сентябре 2023-го по собственному желанию. Также он возглавлял Ространснадзор с 2004 по 2005 год и Росаэронавигацию с 2005 по 2009-й. В 2020-2021 годах был первым заместителем министра транспорта РФ.
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