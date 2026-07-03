Суд арестовал бывшего главу Росавиации Нерадько по делу о мошенничестве

65-летний Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года и покинул пост в сентябре 2023-го по собственному желанию. Также он возглавлял Ространснадзор с 2004 по 2005 год и Росаэронавигацию с 2005 по 2009-й. В 2020-2021 годах был первым заместителем министра транспорта РФ.