Трое пострадавших при атаке на общежитие в Старобельске остаются в больницах

Трое пострадавших при налёте украинских дронов на общежитие в Старобельске продолжают лечение. Такие данные озвучил представитель Министерства здравоохранения ЛНР Максим Сидоренко.

Он уточнил, что двое раненых были направлены в московский федеральный медицинский центр и сейчас находятся там. Ещё одна пострадавшая женщина пока проходит амбулаторное лечение в Новопсковском районе.