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3 июля, 12:42

Трое пострадавших при атаке на общежитие в Старобельске остаются в больницах

Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Трое пострадавших при налёте украинских дронов на общежитие в Старобельске продолжают лечение. Такие данные озвучил представитель Министерства здравоохранения ЛНР Максим Сидоренко.

Он уточнил, что двое раненых были направлены в московский федеральный медицинский центр и сейчас находятся там. Ещё одна пострадавшая женщина пока проходит амбулаторное лечение в Новопсковском районе.

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Напомним, трагедия случилась в ночь на 22 мая, когда украинские формирования ударили по педагогическому колледжу. Погиб 21 человек. В Москве случившееся квалифицировали как теракт. МИД направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, но внятной реакции не последовало. Постпред России при организации Василий Небензя назвал заседания Совбеза ООН по этому вопросу «дном».

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Юлия Сафиулина
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