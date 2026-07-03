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3 июля, 14:36

В деле об убийстве 12-летней девочки в Ленобласти появился первый подозреваемый

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следствие установило первого подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, речь идёт о неизвестном мужчине, который не проживает на территории садоводства, но ранее его замечали в СНТ «Захожье». Он подъезжал к детям на тёмном автомобиле, пытался заговорить, знакомиться и делал комплименты.

Администрация товарищества обратилась к жителям с просьбой расспросить своих детей и сообщить любую информацию о подозрительном человеке.

СК опубликовал видео с места обнаружения тела убитой девочки в Ленобласти
СК опубликовал видео с места обнаружения тела убитой девочки в Ленобласти

Напомним, что девочка ушла в лес за грибами из СНТ «Захожье-5» и не вернулась к назначенному времени. При этом около пяти вечера она позвонила близким и сообщила, что направляется домой. Всю ночь волонтёры «ЛизаАлерт» и местные жители прочёсывали лес. Утром 3 июля нашли тело девочки, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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