В деле об убийстве 12-летней девочки в Ленобласти появился первый подозреваемый

Следствие установило первого подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, речь идёт о неизвестном мужчине, который не проживает на территории садоводства, но ранее его замечали в СНТ «Захожье». Он подъезжал к детям на тёмном автомобиле, пытался заговорить, знакомиться и делал комплименты.

Администрация товарищества обратилась к жителям с просьбой расспросить своих детей и сообщить любую информацию о подозрительном человеке.

Напомним, что девочка ушла в лес за грибами из СНТ «Захожье-5» и не вернулась к назначенному времени. При этом около пяти вечера она позвонила близким и сообщила, что направляется домой. Всю ночь волонтёры «ЛизаАлерт» и местные жители прочёсывали лес. Утром 3 июля нашли тело девочки, возбуждено уголовное дело об убийстве.