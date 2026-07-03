«Это перебор»: В Финляндии вступились за «Машу и медведя», обвинив Европу в русофобии

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал обсуждение возможного запрета мультфильма «Маша и Медведь» в Великобритании.

В соцсети X он назвал чрезмерной реакцию на российский мультсериал и заявил, что русофобия в Европе, по его мнению, приобретает характер «психического заболевания».

«Это перебор. Честно говоря, русофобия в Европе становится психическим заболеванием. Я люблю «Машу и Медведя», — написал он.

Обсуждение ранее вызвало резонанс в соцсети X: часть пользователей раскритиковала предложение депутатов, назвав его чрезмерным. В прошлом месяце тему мультфильма поднимали и в Эстонии. Глава МИД страны Маргус Цахкна заявлял, что в сериале могут содержаться «милитаристские нарративы» и элементы влияния «мягкой силы».

«Маша и Медведь» — анимационный проект студии Animaccord, переведённый более чем на 40 языков. В 2020 году он вошёл в пятёрку самых популярных развлекательных брендов в мире.