Путин распорядился выявить степень вовлечённости союзников Украины
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин распорядился провести детальный анализ участия каждого из союзников киевского режима в подстрекательстве к боевым действиям. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он сообщил, что глава государства поставил задачу определить степень вовлечённости каждой стороны, выступающей подстрекателем боевых действий. Итоги этой работы, отметил представитель Кремля, понадобятся при принятии ответственных решений.
Ранее Песков заявил, что ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок. По его словам, в союзе тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик. Кроме того, пресс-секретарь назвал парадоксом помощь ФРГ Украине на фоне дела о диверсии на «Северных потоках». Он добавил, что Москва многократно запрашивала информацию о взрывах, но так ни разу её и не получила.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.