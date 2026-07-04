Путин распорядился выявить степень вовлечённости союзников Украины

Ранее Песков заявил, что ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок. По его словам, в союзе тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик. Кроме того, пресс-секретарь назвал парадоксом помощь ФРГ Украине на фоне дела о диверсии на «Северных потоках». Он добавил, что Москва многократно запрашивала информацию о взрывах, но так ни разу её и не получила.