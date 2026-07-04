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3 июля, 23:38

Путин: «Европейские мнимые миротворцы» хотят продолжения войны с РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск заявил, что «европейские мнимые миротворцы» на деле не стремятся к миру. По его словам, они планируют вести войну с РФ «до последнего украинца».

«Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые миротворцы, целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях, да и практических действиях подтверждают наши предположения об их истинных намерениях», — подчеркнул глава государства.

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Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости продолжить нанесение массированных групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, обеспечивающей его работу. Кроме того, он отметил, что выполнение задач специальной военной операции осуществляется согласно замыслу Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

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Тимур Хингеев
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