Путин: «Европейские мнимые миротворцы» хотят продолжения войны с РФ

Президент РФ Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск заявил, что «европейские мнимые миротворцы» на деле не стремятся к миру. По его словам, они планируют вести войну с РФ «до последнего украинца».

«Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые миротворцы, целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях, да и практических действиях подтверждают наши предположения об их истинных намерениях», — подчеркнул глава государства.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости продолжить нанесение массированных групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, обеспечивающей его работу. Кроме того, он отметил, что выполнение задач специальной военной операции осуществляется согласно замыслу Генерального штаба Вооружённых сил РФ.