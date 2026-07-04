Группировка войск «Восток» ведёт бои в населённом пункте Великомихайловка
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Группировка войск «Восток» продолжает вести боевые действия в районе Великомихайловки Запорожской области. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину.
«Ведутся бои в крупном населённом пункте Великомихайловка», — сказал он.
Ранее передовые штурмовые подразделения Армии России вышли на расстояние 8 километров от Славянска в Донецкой Народной Республике. Соединения третьей армии продвинулись в западном направлении от Северска на 22 километра. Кроме того, военные группировки войск «Север» вышли на расстояние 10 километров от города Сумы.
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