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3 июля, 23:57

Группировка войск «Восток» ведёт бои в населённом пункте Великомихайловка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Группировка войск «Восток» продолжает вести боевые действия в районе Великомихайловки Запорожской области. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину.

«Ведутся бои в крупном населённом пункте Великомихайловка», — сказал он.

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Ранее передовые штурмовые подразделения Армии России вышли на расстояние 8 километров от Славянска в Донецкой Народной Республике. Соединения третьей армии продвинулись в западном направлении от Северска на 22 километра. Кроме того, военные группировки войск «Север» вышли на расстояние 10 километров от города Сумы.

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Тимур Хингеев
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