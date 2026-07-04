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Регион
4 июля, 11:28

Губерниев считает, что Овечкину рано вешать коньки «на гвоздь»

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Сергей Савостьянов

Нападающему Александру Овечкину ещё пока рано завершать карьеру в НХЛ. Об этом Пятому каналу заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, рассуждая о продлении контракта хоккеиста с «Вашингтон Кэпиталз».

Овечкину рано завершать карьеру игрока. Видео © Пятый канал

«Он должен ещё играть с сильнейшими. Выиграть Кубок Стэнли и установить индивидуальные рекорды. Я за Сашу рад», — сказал телеведущий.

Сегодня истёк прежний договор Овечкина, из-за чего возникли слухи о его возвращении в Россию. Однако в тот же день стало известно, что форвард подписал новое соглашение на один год с зарплатой 4,25 млн долларов. Овечкин уже является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 голов.

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Как уже сообщалось, российский форвард Александр Овечкин остаётся в «Вашингтон Кэпиталз». Клуб НХЛ объявил о заключении нового однолетнего соглашения с 40-летним капитаном. Руководство лиги обрадовалось, что легендарный игрок остаётся с ними.

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