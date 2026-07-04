Губерниев считает, что Овечкину рано вешать коньки «на гвоздь»
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Сергей Савостьянов
Нападающему Александру Овечкину ещё пока рано завершать карьеру в НХЛ. Об этом Пятому каналу заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, рассуждая о продлении контракта хоккеиста с «Вашингтон Кэпиталз».
Овечкину рано завершать карьеру игрока. Видео © Пятый канал
«Он должен ещё играть с сильнейшими. Выиграть Кубок Стэнли и установить индивидуальные рекорды. Я за Сашу рад», — сказал телеведущий.
Сегодня истёк прежний договор Овечкина, из-за чего возникли слухи о его возвращении в Россию. Однако в тот же день стало известно, что форвард подписал новое соглашение на один год с зарплатой 4,25 млн долларов. Овечкин уже является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 голов.
Как уже сообщалось, российский форвард Александр Овечкин остаётся в «Вашингтон Кэпиталз». Клуб НХЛ объявил о заключении нового однолетнего соглашения с 40-летним капитаном. Руководство лиги обрадовалось, что легендарный игрок остаётся с ними.
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