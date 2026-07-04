Экс-вице-премьер Украины Арбузов выдвинется в Госдуму от «Справедливой России»

Бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов будет выдвигаться в Госдуму от партии «Справедливая Россия». Об этом сообщили РИА «Новости» в партии.

Съезд «Справедливой России» проходит в Москве. На нём обсуждаются кандидатуры на выборы в Госдуму, которые назначены на сентябрь 2026 года. По данным партии, Арбузов планируется к выдвижению по группе новых территорий, а также Крыма и Севастополя.

Арбузов занимал пост главы Национального банка Украины с 2010 по 2012 год, затем стал первым вице-премьером страны. В 2014 году некоторое время исполнял обязанности премьер-министра.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Недавно и «Единая Россия» выдвинула федеральный список кандидатов на выборы в ГД.

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