Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 08:35

Исключённый из ЛДПР депутат Свинцов не смог попасть в «Справедливую Россию»

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Исключённый из ЛДПР депутат Госдумы Андрей Свинцов рассматривал возможность перейти в «Справедливую Россию». Об этом сообщили источники «Ведомостей», близкие к обеим партиям.

По их словам, контакты с руководством справороссов начались ещё несколько месяцев назад, однако решение по переходу тогда отложили. Один из собеседников утверждает, что в партии сомневались в целесообразности такого шага и взяли паузу.

«Не очень сейчас понятно, зачем он так начал себя вести, его испугаются просто [другие партии] с такой активностью. <...> Он стал совсем токсичным», — отметил источник.

Параллельно депутат пытался наладить контакты и с «Новыми людьми». Но там также отказались рассматривать его кандидатуру. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что Свинцов «далёк по ценностям» от партии.

Сам парламентарий признался, что решение об исключении стало для него неожиданностью. По его словам, он узнал о нем только 16 марта и пока не решил, будет ли участвовать в следующих выборах и от какой политической силы.

Депутат Свинцов пока остаётся в думской фракции ЛДПР, но ждёт исключения
Депутат Свинцов пока остаётся в думской фракции ЛДПР, но ждёт исключения

Напомним, 18 марта президиум Высшего Совета ЛДПР исключил из партии депутата Госдумы Андрея Свинцова. Парламентарий на днях сделал сразу несколько резонансных высказываний относительно судьбы Telegram, отключений связи с центре Москвы и «белых списков». При этом сам он не связывает своё исключение с данными заявлениями. В беседе с Life.ru парламентарий подчеркнул, что полностью осознаёт причины решения партии и не намерен предпринимать юридических шагов.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar