Исключённый из ЛДПР депутат Свинцов не смог попасть в «Справедливую Россию»

Исключённый из ЛДПР депутат Госдумы Андрей Свинцов рассматривал возможность перейти в «Справедливую Россию». Об этом сообщили источники «Ведомостей», близкие к обеим партиям.

По их словам, контакты с руководством справороссов начались ещё несколько месяцев назад, однако решение по переходу тогда отложили. Один из собеседников утверждает, что в партии сомневались в целесообразности такого шага и взяли паузу.

«Не очень сейчас понятно, зачем он так начал себя вести, его испугаются просто [другие партии] с такой активностью. <...> Он стал совсем токсичным», — отметил источник.

Параллельно депутат пытался наладить контакты и с «Новыми людьми». Но там также отказались рассматривать его кандидатуру. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что Свинцов «далёк по ценностям» от партии.

Сам парламентарий признался, что решение об исключении стало для него неожиданностью. По его словам, он узнал о нем только 16 марта и пока не решил, будет ли участвовать в следующих выборах и от какой политической силы.

Напомним, 18 марта президиум Высшего Совета ЛДПР исключил из партии депутата Госдумы Андрея Свинцова. Парламентарий на днях сделал сразу несколько резонансных высказываний относительно судьбы Telegram, отключений связи с центре Москвы и «белых списков». При этом сам он не связывает своё исключение с данными заявлениями. В беседе с Life.ru парламентарий подчеркнул, что полностью осознаёт причины решения партии и не намерен предпринимать юридических шагов.