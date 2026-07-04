Гончаренко*: Зеленский захотел подробно обсудить выборы на Украине
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Владимир Зеленский планирует провести ещё одну встречу, посвящённую обсуждению возможного проведения выборов на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
По его словам, речь идёт о продолжении «стратегических сессий», где рассматриваются различные сценарии развития ситуации вокруг выборов. Гончаренко* отметил, что на предыдущей встрече обсуждалась возможность проведения голосования уже осенью. Тогда, по его данным, в обсуждении участвовали представители офиса президента и силового блока.
Он добавил, что на новой встрече планируется более детально рассмотреть варианты организации возможных выборов.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о возможной подготовке бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного к участию в президентских выборах. Сообщалось, что он якобы уведомил Владимира Зеленского о планах выдвижения. После этого в окружении украинского руководства прошла закрытая встреча в резиденции под Киевом. При этом буквально на днях Зеленский публично заявлял, что выборов в стране не будет.
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* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов