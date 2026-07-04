Журналист Филлипс назвал грандиозной победой РФ освобождение Константиновки
Британский журналист Грэм Филлипс. Обложка © Шарифулин Валерий/ТАСС
Британский журналист Грэм Филлипс назвал освобождение Константиновки грандиозной победой. Данное заявление он сделал в беседе с РИА «Новости».
Филлипс, который давно освещает события в Донбассе, отметил символичность этого населённого пункта. По его словам, стекло для кремлёвских звёзд когда-то изготавливали именно там.
Журналист выразил глубокое уважение российским военнослужащим, участвовавшим в операции. Он подчеркнул, что бойцы продолжают наступление и до полного освобождения Донбасса осталось уже немного.
«Работайте, братья, мы вас любим, поддерживаем и гордимся. Молодцы, ребята. Это прекрасная победа», — обратился Филлипс к бойцам.
Напомним, что ранее российские военные завершили операцию по освобождению Константиновки в Донецкой Народной Республики. О ходе и итогах доложили президенту Владимиру Путину во время его визита в один из пунктов управления Объединённой группировки войск. Глава государства назвал освобождение этого населённого пункта важнейшим этапом в борьбе за полное очищение территории ДНР. По его словам, теперь перед силами открываются прямые перспективы для продвижения к таким крупным центрам, как Краматорск и Славянск.
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