Британский журналист Грэм Филлипс назвал освобождение Константиновки грандиозной победой. Данное заявление он сделал в беседе с РИА «Новости».

Филлипс, который давно освещает события в Донбассе, отметил символичность этого населённого пункта. По его словам, стекло для кремлёвских звёзд когда-то изготавливали именно там.

Журналист выразил глубокое уважение российским военнослужащим, участвовавшим в операции. Он подчеркнул, что бойцы продолжают наступление и до полного освобождения Донбасса осталось уже немного.

«Работайте, братья, мы вас любим, поддерживаем и гордимся. Молодцы, ребята. Это прекрасная победа», — обратился Филлипс к бойцам.