Власти Индии потребовали от Telegram убрать пиратский контент
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Индийские власти обязали мессенджер Telegram оперативно бороться с нелегальным распространением материалов, защищённых авторским правом. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, министерство информации и телерадиовещания направило платформе распоряжение. В нём требуется без промедления пресечь незаконное распространение пиратских фильмов, а также контента онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов.
На то, чтобы отчитаться о принятых шагах, власти дали Telegram 15 дней. Как уточняет телеканал India Today, ведомство просит мессенджер срочно принять меры против каналов и групп, которые нелегально выкладывают фильмы и другой контент.
Ранее сообщалось, что 17 июня Apple и Google по требованию индийских властей убрали Telegram из своих местных магазинов App Store и Google Play. Известно, что такое ограничение действовало вплоть до 22 июня и было обусловлено проведением повторной сдачи единого государственного медицинского экзамена NEET.
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