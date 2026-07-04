Власти Индии потребовали от Telegram убрать пиратский контент

Индийские власти обязали мессенджер Telegram оперативно бороться с нелегальным распространением материалов, защищённых авторским правом. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, министерство информации и телерадиовещания направило платформе распоряжение. В нём требуется без промедления пресечь незаконное распространение пиратских фильмов, а также контента онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов.

На то, чтобы отчитаться о принятых шагах, власти дали Telegram 15 дней. Как уточняет телеканал India Today, ведомство просит мессенджер срочно принять меры против каналов и групп, которые нелегально выкладывают фильмы и другой контент.