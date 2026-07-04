Китайские политические обозреватели проанализировали, как Москва отреагировала на недавние законодательные инициативы Хельсинки в ядерной сфере. По их мнению, Россия заняла максимально жёсткую позицию в ответ на действия Финляндии. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

«Вероятно, Финляндия не ожидала такой реакции на свои действия. Скандинавские страны привыкли к умеренной дипломатии, Россия же не позволила финнам расслабиться. Её ответ оказался слишком жёстким для Хельсинки», – отметили авторы публикации.

Финляндия меняет правила вслед за вступлением в НАТО. И напоминает о протяжённости границы с Россией — больше 1300 километров. Практические последствия зависят от того, пойдёт ли Хельсинки на дальнейшие шаги вместе с альянсом.

Россия не раз предупреждала, что расширение военной инфраструктуры НАТО у её границ не останется без внимания. Финляндия в ответ подчёркивает: сейчас это просто техническая поправка, а не решение о размещении ядерного оружия.

С 1 июля в Финляндии вступил в силу закон, который снимает запрет на ввоз ядерного оружия. Это не значит, что боеголовки появятся в стране завтра — но теперь у властей есть юридическое основание для такого решения. Россия уже отреагировала на изменения. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает это как угрозу своей безопасности и будет принимать ответные меры. В Госдуме также подтвердили: оборону на северо-западном направлении усилят.