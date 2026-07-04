Оппозиция Армении объявила о новом этапе борьбы после решения суда по выборам

Оппозиционные блоки и партии Армении заявили о начале нового этапа политического сопротивления после того, как Конституционный суд отказался пересматривать итоги парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Соответствующее заявление опубликовано от имени оппозиционных объединений.

«Это решение Конституционного суда — не конец борьбы, а начало нового, более систематического, институционального и масштабного этапа политического сопротивления», — говорится в пресс-релизе.

Политические силы заявили, что продолжают обсуждать возможные дальнейшие действия. По их мнению, вердикт суда не устраняет факта фальсификаций и не снимает вопросов о законности будущего правительства. В числе подписавших заявление — блоки «Сильная Армения» и «Армения», партии «Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национальный демократический полюс».

Напомним, Конституционный суд Армении оставил в силе результаты парламентских выборов, которые прошли 7 июня. Итоги голосования ранее обнародовала Центральная избирательная комиссия. Решение огласил председатель КС Арман Диланян. Соответствующие иски подали семь политических объединений. Они добиваются отмены результатов парламентских выборов, прошедших 7 июня. Среди заявителей — блок «Сильная Армения», партии «Крылья Единства», «Процветающая Армения», блок «Армения» и другие силы.