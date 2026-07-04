Кипрский журналист Алекс Христофору прокомментировал обсуждение в Великобритании инициативы отдельных депутатов о возможном запрете мультсериала «Маша и Медведь», который в политической дискуссии упоминается как пример российского «мягкого влияния». Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

Журналист сообщил, что само название мультфильма вызывает у него ироничную реакцию из-за того, что его пытаются представить как нечто угрожающее. Христофору подчеркнул, что обсуждение вокруг проекта выглядит чрезмерно раздутым.

«Кремль когда-нибудь отдыхает? Они оставят Британию в покое? Молодец, депутат Том Гордон. Очень смело. Это проблема номер один, стоящая перед Британией в данный момент. Ничто даже близко не сравнится с «Машей и Медведем». Граждане Британии, объединяйтесь, чтобы противостоять «Маше и Медведю», — сказал он.