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4 июля, 19:39

Христофору назвал смехотворной инициативу против «Маши и Медведя»

Фото © Кадр из фильма «Маша и Медведь», реж. Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов, сц. Олег Кузовков, Олег Ужинов, Наталья Румянцева

Фото © Кадр из фильма «Маша и Медведь», реж. Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов, сц. Олег Кузовков, Олег Ужинов, Наталья Румянцева

Кипрский журналист Алекс Христофору прокомментировал обсуждение в Великобритании инициативы отдельных депутатов о возможном запрете мультсериала «Маша и Медведь», который в политической дискуссии упоминается как пример российского «мягкого влияния». Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

Журналист сообщил, что само название мультфильма вызывает у него ироничную реакцию из-за того, что его пытаются представить как нечто угрожающее. Христофору подчеркнул, что обсуждение вокруг проекта выглядит чрезмерно раздутым.

«Кремль когда-нибудь отдыхает? Они оставят Британию в покое? Молодец, депутат Том Гордон. Очень смело. Это проблема номер один, стоящая перед Британией в данный момент. Ничто даже близко не сравнится с «Машей и Медведем». Граждане Британии, объединяйтесь, чтобы противостоять «Маше и Медведю», — сказал он.

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Напомним, более 50 депутатов британского парламента попросили власти рассмотреть возможность прекращения показа российского мультсериала «Маша и Медведь» в стране. В прошлом месяце тему мультфильма поднимали и в Эстонии. Глава МИД страны Маргус Цахкна заявлял, что в сериале могут содержаться «милитаристские нарративы» и элементы влияния «мягкой силы».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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