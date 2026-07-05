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Регион
4 июля, 23:08

Путин подтвердил готовность России содействовать деэскалации вокруг Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом вновь заявил о готовности Москвы внести практический вклад в урегулирование ситуации вокруг Ирана. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, комментируя итоги состоявшейся беседы.

Российская сторона подтвердила свою принципиальную позицию, направленную на деэскалацию в ближневосточном регионе.

«Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения», — подчеркнул представитель Кремля.

Трамп передумал убивать иранских лидеров — он хочет с ними договариваться
Трамп передумал убивать иранских лидеров — он хочет с ними договариваться

Кроме того, как заявил Владимир Путин, Москва рассчитывает, что переговоры между США и Ираном позволят выйти на долгосрочные договорённости по вопросам урегулирования. Напомним, переговоры делегации Дональда Трампа и Тегерана пройдут в Пакистане 11 июля. Подробности будущих переговоров, включая состав делегаций и повестку, пока не раскрываются. Ранее стороны уже проводили консультации по ряду вопросов, связанных с региональной безопасностью и ядерной программой Ирана.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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