Путин подтвердил готовность России содействовать деэскалации вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом вновь заявил о готовности Москвы внести практический вклад в урегулирование ситуации вокруг Ирана. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, комментируя итоги состоявшейся беседы.

Российская сторона подтвердила свою принципиальную позицию, направленную на деэскалацию в ближневосточном регионе.

«Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения», — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, как заявил Владимир Путин, Москва рассчитывает, что переговоры между США и Ираном позволят выйти на долгосрочные договорённости по вопросам урегулирования. Напомним, переговоры делегации Дональда Трампа и Тегерана пройдут в Пакистане 11 июля. Подробности будущих переговоров, включая состав делегаций и повестку, пока не раскрываются. Ранее стороны уже проводили консультации по ряду вопросов, связанных с региональной безопасностью и ядерной программой Ирана.