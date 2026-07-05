ФСБ России опубликовала архивные данные о ликвидации в феврале 1945 года одного из руководителей Украинской повстанческой армии* (УПА*) Дмитрия Клячкивского, причастного к организации Волынской резни.

Согласно материалам, операция была проведена 13 февраля 1945 года в районе села Суска Ровенской области. В ходе столкновения с вооружённой группой были ликвидированы три участника формирования, среди которых опознан сам Клячкивский. В документах НКГБ СССР он фигурирует как командующий УПА* в период 1943–1944 годов, когда на Волыни происходили массовые убийства польского населения и нападения на мирных жителей, не поддерживавших националистические формирования.

Советские спецслужбы получали данные о событиях на оккупированных территориях Украины через агентурные источники и зафронтовые оперативные группы НКГБ. Отдельно приводятся сведения о сообщениях Павла Судоплатова 1943–1944 годов, в которых фиксировались факты расправ над мирным населением и уточнялись данные о руководителях националистических структур.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ожидает от Киева конкретных шагов после скандала вокруг героизации спорных исторических фигур. Напомним, в конце мая главарь киевского режима Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении одного из руководителей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил имя «героев УПА*» одному из центров спецопераций ВСУ. Позднее в Варшаве прошёл марш памяти жертв Волынской резни. Несколько тысяч человек собрались на площади Трёх крестов в центре польской столицы и направились колонной к Могиле неизвестного солдата.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.