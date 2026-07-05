В Кузбассе завели уголовное дело после смерти шестимесячного ребёнка в машине

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту смерти шестимесячной девочки. Как сообщили РИА «Новости» в региональном управлении Следственного комитета, трагедия произошла утром 4 июля в деревне Смолино на берегу реки Томь.

«По данным следствия, утром 4 июля 2026 года в деревне Смолино на берегу реки Томь женщина, находившаяся в автомобиле вместе с шестимесячной дочерью, обнаружила её без признаков жизни… по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребёнку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ», — сказано в заявлении.

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия, опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти девочки.

Также недавно Следственный комитет инициировал уголовное производство по факту гибели пятилетней девочки в результате обрушения стены строящегося частного дома в Арзамасском районе Нижегородской области. Напомним, инцидент произошёл 4 июля в населённом пункте Выездное. Ураганный ветер привёл к многочисленным нарушениям энергоснабжения и падению деревьев. Строительные конструкции обрушились на крышу дома. При обрушении стены ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.