На Украине сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали двух профессиональных хоккеистов, включая вратаря национальной сборной. Данную информацию передаёт издание «Страна» со ссылкой на бывшего игрока команды Артура Оганжаняня.

Украинский хоккеист Артур Оганжанян сообщил, что на Украине сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали двух его коллег. Видео © Telegram / Страна.ua

Военные прибыли на ледовую арену «Айсберг» в Кременчуге и забрали голкипера Эдуарда Захарченко и нападающего хоккейного клуба «Кременчуг» Егора Безуглого. Позже сам вратарь подтвердил факт мобилизации.

По имеющимся данным, спортсменов задержали во время комендантского часа в Полтавской области. После встречи с правоохранителями их доставили в военкомат, откуда уже не отпустили домой. Обоих распределили в одну из бригад Вооружённых сил Украины.

Украинские СМИ также сообщили, что Захарченко подтвердил свою службу. Этот хоккеист известен тем, что в сентябре 2025 года поразил чужие ворота броском от собственных.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге сотрудники военкомата мобилизовали 34-летнего мужчину, который в одиночку воспитывает 5-летнюю дочь. Мать девочки давно отказалась от ребёнка, и по судебному решению несовершеннолетняя проживает с отцом. Мужчина дважды пытался получить отсрочку от призыва, однако оба раза получал отказ. Ситуация приобрела особую остроту из-за того, что в момент отправки отца в воинскую часть его маленькая дочь находилась в детском саду. Позднее мобилизованному жителю Кривого Рога предоставили временное освобождение. Командование 475-го полка Вооружённых сил Украины отпустило его для оформления необходимых бумаг.