Футболисты сборной Мексики вернули подаренные блогером часы Rolex за $1 млн

Футболисты сборной Мексики приняли решение вернуть часы Rolex, которые им ранее подарил американский видеоблогер SteveWillDoit (Стивен Делеонардис). Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в соцсети X.

В заявлении отмечается, что игроки по взаимному согласию вернули подарок автору контента, который вручил им часы по собственной инициативе перед матчем 1/16 финала против Эквадора, завершившимся со счётом 2:0.

Каждому футболисту был вручён отдельный экземпляр часов. Сам блогер заявил, что общая стоимость подарка составила около $1 млн, а цена одной модели варьировалась от $30 тыс. до $90 тыс. Он объяснял свой жест тем, что живёт в Мексике и сделал ставку на победу команды, рассчитывая на крупный выигрыш, сопоставимый со стоимостью подарков.

Как писал The Athletic, ситуация вызвала вопросы с точки зрения спортивной этики. В Кодексе этики ФИФА указано, что игрокам запрещено принимать подарки, которые могут превышать символическую ценность или влиять на их решения. За подобные нарушения предусмотрены штрафы и возможные дисквалификации.