Леклер прервал 37-гоночную серию без побед, выиграв Гран-при Британии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл Гран-при Великобритании, прервав свою затяжную серию без побед. Девятый этап сезона прошёл на автодроме «Сильверстоун».

Вторым финишировал британец Джордж Расселл из «Мерседеса», третьим — его соотечественник Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари». Завершалась гонка под машиной безопасности, которая выехала на трассу за несколько кругов до клетчатого флага из-за схода Макса Ферстаппена на «Ред Булл».

Лидер общего зачёта Кими Антонелли провёл неудачную гонку и финишировал лишь 16-м. Под занавес этапа итальянец дважды заезжал в боксы для устранения технических неполадок и во второй раз в сезоне остался без зачётных баллов. До этого он выиграл пять из девяти стартов, а в Великобритании первенствовал в спринте и квалификации.

Для Леклера этот успех стал первым с октября 2024 года, когда он победил в Остине. Безвыигрышная серия монегаска насчитывала 37 гонок. Сейчас в чемпионате у Антонелли 179 очков, его ближайшие преследователи — Расселл со 154 баллами и Хэмилтон со 147. В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» с 333 очками, следом идут «Феррари» и «Макларен». Следующий этап состоится в Бельгии с 17 по 19 июля.

Ранее сообщалось, что пилот команды «Мерседес» итальянец Кими Антонелли одержал победу на Гран-при Монако, ставшем шестым этапом чемпионата мира «Формулы-1». Молодой гонщик сумел превзойти титулованных конкурентов на легендарной городской трассе. Следом за Антонелли финишировал британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари». Замкнул тройку лидеров француз Исак Хаджар из команды «Ред Булл».