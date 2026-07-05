Нетаньяху: Помимо США у Израиля есть другие союзники

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что помимо Соединённых Штатов у его страны есть и другие союзники, приведя в пример Индию. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.

Политик отметил, что в этой небольшой по территории стране с населением 1,4 миллиарда человек израильская сторона пользуется колоссальной поддержкой. При этом американского президента Дональда Трампа Нетаньяху назвал величайшим другом Израиля среди всех глав Белого дома.

«У нас есть другие друзья. Например, небольшая страна Индия, в которой проживают 1,4 миллиарда человек. Там у нас огромная поддержка», — сказал он.

Таким образом израильский премьер ответил на недавнее заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который назвал Штаты единственным могущественным союзником еврейского государства в мире. Нетаньяху подчеркнул, что относится к Вэнсу с уважением, однако это вовсе не означает полного согласия с его позицией.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил о желании полностью отказаться от финансовой поддержки Соединённых Штатов. Глава израильского правительства сравнил американскую помощь с пособием по безработице и выразил намерение её прекратить. Нетаньяху подчеркнул, что экономика страны уже способна самостоятельно финансировать все текущие потребности.