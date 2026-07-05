Более 1 млн человек вознесли молитвы о Хаменеи в главной мечети Тегерана

В главной мечети Тегерана — Мосалле имама Хомейни — более миллиона человек собрались на коллективный намаз. Молитвы были посвящены покою погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи, передаёт ТАСС.

Если учитывать и тех, кто остался на улицах и площадях вокруг Мосалле, общее число собравшихся может достигать нескольких миллионов. Один из участников, Мостафа Гадири, заявил, что Иран никогда не сдастся перед мировым гнётом и высокомерием, будет побеждать и отомстит за пролитие крови верховного лидера.

6 июля в столице пройдёт траурное шествие по центральным улицам города. После него тело Хаменеи доставят в Кум, где 7 июля состоится церемония прощания. 8 июля траурная процессия отправится в Ирак для местных шиитов в Кербеле и Наджафе, а 9 июля Хаменеи похоронят в его родном Мешхеде.

Мосалле занимает площадь 600 тыс. кв. м и рассчитан на примерно миллион человек. Ежегодно комплекс посещают от 11 до 12 миллионов людей, приезжающих на пятничные молитвы, выставки и митинги в поддержку власти. Первая пятничная молитва здесь состоялась в 2013 году.

Незадолго до начала траурной процессии у гроба Хаменеи прошла коллективная молитва. У соборной мечети столицы собрались тысячи жителей Тегерана, многие из которых были одеты в траурную одежду. Площадь вокруг постепенно заполнялась людьми, пришедшими проститься с аятоллой. Церемония, начавшаяся 3 июля в Тегеране, приобрела значительный политико-дипломатический характер. В столицу Ирана прибыли делегации из более чем 30 стран, а также религиозные и научные представители свыше 90 государств.