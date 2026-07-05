Фицо заявил, что референдум о лишении его выплат завершился полным фиаско

Словацкий премьер Роберт Фицо назвал состоявшийся референдум о лишении его права на пожизненные выплаты «полным фиаско». Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, который транслируется телеканалом ta3.

Фицо заявил, что инициатива оппозиции была продиктована ненавистью. Он также отметил, что вопросы, вынесенные на референдум, не требовали всенародного голосования, поскольку их можно было решить путём принятия соответствующих законов в парламенте.

По словам премьер-министра, средства, направленные на организацию референдума, были потрачены впустую. В качестве подтверждения своей оценки он указал на крайне низкую явку, назвав её свидетельством полного провала инициативы и «полным фиаско».

Напомним, в Словакии 4 июля открылись избирательные участки для голосования на референдуме, который затрагивает вопрос пожизненных выплат премьер-министру Роберту Фицо, а также возможное восстановление специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью. Для легитимности волеизъявления требовалась явка свыше 50% граждан, однако на участки пришло лишь около 15% избирателей. Всего в списках числится 4,33 миллиона человек, поэтому для успеха требовалось участие минимум 2,2 миллиона граждан. Поскольку минимальный порог явки не был преодолён, результаты голосования не имеют юридической силы.