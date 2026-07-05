В Вашингтоне объявили красный уровень загрязнения воздуха после праздничного салюта

Власти Вашингтона объявили красный уровень предупреждения из-за опасного загрязнения воздуха, призвав жителей ограничить пребывание на улице. Ухудшение качества атмосферы совпало с жаркой погодой и последовало после масштабного праздничного салюта в честь Дня независимости США.

Качество воздуха в штате Вашингтон. Фото © X / Matthew Cappucci

Согласно экстренному уведомлению AlertDC, предупреждение было объявлено в воскресенье. Власти отмечают, что нынешнее состояние воздуха может негативно сказаться на здоровье всего населения, а наибольшему риску подвергаются пожилые люди, дети, а также люди с астмой и другими заболеваниями органов дыхания. Жителям рекомендовано по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе до улучшения ситуации.

Утром над Вашингтоном сохранялась плотная дымка. По данным местных служб, воздух оказался насыщен мелкодисперсными частицами PM2,5, концентрация которых достигла опасного уровня. В связи с этим в столице действует и фиолетовый код.

Празднование Дня независимости состоялось на Национальной аллее, где в честь 250-летия США организовали один из крупнейших салютов последних лет. Организаторы сообщили, что в разных районах, включая Национальную аллею, парк Западный Потомак и акваторию реки Потомак, было использовано свыше 850 тысяч пиротехнических эффектов. После завершения праздничного шоу значительная часть города оказалась окутана дымом, что в сочетании с жарой привело к резкому ухудшению качества воздуха.