В ВВС Украины призвали готовиться к новому массированному удару ВС РФ уже завтра

Россия готова к новому массированному удару по Украине — он может произойти уже завтра. Такое предположение выдвинул спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Надо быть готовыми к тому, что противник может повторить атаку», — сказал он.

Игнат предположил, что сегодня на дипломатическом уровне будут обсуждать усиление воздушной защиты Украины. Игнат отметил, что интервал между ударами сократился до четырёх дней, но может быть ещё меньше. Обычно такие атаки происходят раз в 10 дней.

«Сегодня 23 ракеты «Искандер М/С-400» и «Циркон»/«Оникс» – это противокорабельные ракеты, которые противник запускает с севера, они также летят по баллистической траектории. Только ракеты Patriot и их аналоги могут противостоять таким ракетам», — сказал спикер.

Напомним, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам ВСУ в Киеве и ряде областей Украины. В числе целей — бывший завод Петра Порошенко* «Кузница на Рыбальском», где выпускают катера для украинской армии. Кроме того, поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Подробнее о целях — в материале Life.ru.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.