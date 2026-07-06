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6 июля, 08:20

ВС РФ ведут наступление в направлении Голубых озёр в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

На Донбассе российские подразделения развивают наступление в направлении Голубых озёр. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире ИС «Вести».

«Наши штурмовые отряды ведут наступление в направлении Голубых озёр. Это водоёмы, которые известны каждому жителю Донбасса», — сказал он.

Новости СВО 6 июля: Окружение Дружковки и прорыв обороны ВСУ в Юрченково, ВКС разносят позиции под Изюмом, Киев теряет 800 тысяч граждан
Новости СВО 6 июля: Окружение Дружковки и прорыв обороны ВСУ в Юрченково, ВКС разносят позиции под Изюмом, Киев теряет 800 тысяч граждан

Ранее сообщалось, что российские подразделения близки к завершению процесса изоляции Константиновки в Донецкой Народной Республике. Организованное сопротивление, как утверждается, заметно снизилось. Попытки прорыва со стороны украинских сил практически не фиксируются. А в Константиновке силы ВС РФ освободили ещё 30 зданий.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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