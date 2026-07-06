На Донбассе российские подразделения развивают наступление в направлении Голубых озёр. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире ИС «Вести».

«Наши штурмовые отряды ведут наступление в направлении Голубых озёр. Это водоёмы, которые известны каждому жителю Донбасса», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские подразделения близки к завершению процесса изоляции Константиновки в Донецкой Народной Республике. Организованное сопротивление, как утверждается, заметно снизилось. Попытки прорыва со стороны украинских сил практически не фиксируются. А в Константиновке силы ВС РФ освободили ещё 30 зданий.