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6 июля, 09:05

«Герани» разнесли заправки и бензовоз для снабжения ВСУ на Днепропетровщине

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные нанесли удары по бензовозу и автозаправке в Днепропетровской области, которые использовались для снабжения ВСУ топливом. Кадры налёта опубликовало Минобороны страны.

«Герань» поразила бензовоз и АЗС ВСУ в Днепропетровской области. Видео © Минобороны России

«Расчёты «Гераней» ударили по бензовозу и АЗС, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка», — доложили в МО РФ.

Удары по топливной инфраструктуре — часть системной работы российских войск по нарушению логистики ВСУ. Без топлива украинская техника теряет мобильность, а подвоз боеприпасов и снаряжения затрудняется. Поражение АЗС и бензовозов в тыловых районах Днепропетровской области лишает противника возможности оперативно перебрасывать ресурсы к линии фронта.

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Ранее российские военные нанесли удар по объектам военной промышленности и энергетики Украины. В Минобороны пояснили, что это стало ответом на атаки по гражданской инфраструктуре России. Для удара применили высокоточное оружие с земли, воздуха и моря, а также дроны. Поражены предприятия в Киеве и области, а также инфраструктура аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В столице Украины поражены заводы «Киев-71», «Киев-1», «Киев-79», ЧАО «Кузница на Рыбальском».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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