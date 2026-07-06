Губернатор Михаил Евраев объяснил ажиотаж на заправках Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что бензин в регионе есть, несмотря на ажиотажный спрос и очереди на отдельных заправках. Он пояснил, что перебои в основном возникают на частных АЗС, тогда как на сетевых станциях топливо, как правило, доступно.

«Ситуация с бензином в Ярославской области отражает ситуацию, общую по стране. Понятно, что у нас тоже, как и всюду, наблюдается определённый ажиотаж <…> Бензин у нас есть», — подчеркнул собеседник RTVI.

По его словам, региональные власти постоянно отслеживают ситуацию на сетевых заправках и при серьёзных сбоях обращаются в федеральный штаб. Евраев подчеркнул, что для него главный вопрос не в поиске виновных, а в том, чтобы обеспечить наличие топлива и быстро реагировать на проблемы.

Причинами повышенного спроса глава региона назвал перебои на отдельных НПЗ, летние ремонтные работы и рост автомобильных поездок в сезон отпусков. Однако увеличение производства уже начинает давать эффект, а тема остаётся на постоянном контроле президента и правительства.

Тем временем ФАС возбудила дела против продавцов бензина и дизеля в трёх регионах. Санкции применили к независимым сетям АЗС и мелкооптовым продавцам топлива в Московской, Саратовской и Оренбургской областях.